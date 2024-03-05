Британія зняла санкції з мільярдера, який відмовився від громадянства Росії

Ігор Макаров Тасс

Велика Британія виключила із санкційного списку російського мільярдера, засновника російської газової компанії "Ітера" Ігоря Макарова, який минулого року відмовився від російського громадянства на користь підданства Кіпру.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зазначається, що чинна компанія Макарова "Ареті" більше не працює в російському енергетичному секторі. Інших подробиць ухваленого рішення не наводиться.

У 2022 році британський уряд заявив, що мільярдер підтримує або отримує значну вигоду від російського уряду і діє у сфері стратегічної для Москви важливості. Разом із ним під санкції потрапили російські девелопери Рік Нісанов і Зарах Ілієв, і засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандар Махмудов.

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У 2023 році Макаров відмовився від російського громадянства - тепер він громадянин Кіпру. На сайті британського уряду він вказаний як уродженець Туркменістану.

Статки Макарова журнал Forbes оцінює у 2,2 мільярда доларів.

Це не перший випадок, коли Британія скасувала обмеження проти росіянина. Влітку 2023 року санкції зняли з ексвласника "Тінькофф Банку" Олега Тінькова, а також колишнього першого заступника голови Сбербанку Льва Хасіса.

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Тіньков потрапив під санкції королівства після початку повномасштабної війни в Україні - у березні 2022 року. Хасіс потрапив до чорного списку 24 березня 2022 року, хоча він залишив банк і емігрував до США за кілька днів до початку війни, додає The Moscow Times.

Економічна правда