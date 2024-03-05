У РФ визнали Коломойського "екстремістом"

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Районний суд російської республіки Адигея заборонив роботу компанії українського бізнесмена Ігоря Коломойського, вніс його до "списку екстремістів" і ухвалив рішення про конфіскацію його активів.

Про це пише російська служба BBC.

За даними газети "Коммерсантъ", справу розглядали в закритому режимі.

Суд заявив, що разом із майном Коломойського він також конфіскував активи колишнього власника Смоленського банку Павла Шитова.

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У рішенні суду йдеться, що влада РФ конфіскує майно Коломойського на мільярди рублів, а також близько 500 земельних ділянок у чотирьох російських регіонах, зокрема в Підмосков'ї.

Коломойського визнали "екстремістом" у зв'язку з "фінансуванням збройних формувань України".

Суд Адигеї звинуватив Коломойського в підтримці нової влади України після Революції гідності 2014 року, роботі головою Дніпропетровської ОДА та фінансовому забезпеченні українських збройних формувань.

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