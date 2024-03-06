Естонський торговець зброєю міг заробити понад 1 млн євро на контракті для ЗСУ – розслідування

Естонський торговець зброєю Антс Полдсам продавав прилади лазерного наведення, призначені для українських військових, за завищеною ціною та міг таким чином заробити понад 1 мільйон євро за рахунок німецького бюджету.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить розслідування естонського порталу Ekspress.

За даними розслідувачів, Полсдам через німецького партнера Гайко Денена у серпні 2022 року вийшов на посольство України в Берліні й запропонував продати для потреб Збройних Сил 20 лазерних цілевказників.

Згідно з умовами контракту, прилади постачались із британського заводу, а оплачувала поставки Німеччина. Але ціна одного приладу в контракті становила майже 188 тисяч євро, тоді як на ринку вони продавались за 112 тисяч євро.

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Митні документи, з якими ознайомився Ekspress, свідчать, що Полсдам ввіз до Естонії обладнання з британського заводу саме за ціною у 112 тисяч євро за одиницю. Але при цьому Німеччина заплатила йому за завищеною ціною у 188 тисяч за один прилад.

Таким чином, Полсдам отримав додаткові 1,1 мільйона євро, які пізніше переказав німецькому партнеру Денену.

Міноборони Німеччини на запит Ekspress підтвердило, що контракт був виконаний у 2023 році й прилади лазерного наведення були передані Україні. Денен відмовився коментувати ситуацію, посилаючись на "комерційну таємницю".

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Нагадаємо, це не перше свідчення, що деякі європейські компанії, які надавали Україні посередницькі послуги із закупівлі зброї в перші місяці повномасштабної агресії Росії, завищували ціни в кілька разів у порівнянні з ринковими.

Європейська правда