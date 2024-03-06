Эстонский торговец оружием мог заработать более 1 млн евро на контракте для ВСУ - расследование

Эстонский торговец оружием Антс Полдсам продавал приборы лазерного наведения, предназначенные для украинских военных, по завышенной цене и мог таким образом заработать более 1 миллиона евро за счет немецкого бюджета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует расследование эстонского портала Ekspress.

По данным расследователей, Полсдам через немецкого партнера Гайко Денена в августе 2022 года вышел на посольство Украины в Берлине и предложил продать для нужд Вооруженных Сил 20 лазерных целеуказателей.

Согласно условиям контракта, приборы поставлялись с британского завода, а оплачивала поставки Германия. Но цена одного прибора в контракте составляла почти 188 тысяч евро, тогда как на рынке они продавались за 112 тысяч евро.

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Таможенные документы, с которыми ознакомился Ekspress, свидетельствуют, что Полсдам ввез в Эстонию оборудование с британского завода именно по цене в 112 тысяч евро за единицу. Но при этом Германия заплатила ему по завышенной цене в 188 тысяч за один прибор.

Таким образом, Полсдам получил дополнительные 1,1 миллиона евро, которые позже перевел немецкому партнеру Денену.

Минобороны Германии на запрос Ekspress подтвердило, что контракт был выполнен в 2023 году и приборы лазерного наведения были переданы Украине. Денен отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на "коммерческую тайну".

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Напомним, это не первое свидетельство, что некоторые европейские компании, которые предоставляли Украине посреднические услуги по закупке оружия в первые месяцы полномасштабной агрессии России, завышали цены в несколько раз по сравнению с рыночными.

Европейская правда