У ракетах з КНДР, якими РФ била по Києву, знайшли компоненти західних і китайських компаній

У північнокорейських балістичних ракетах Kn-23/24, якими Росія била по Києву в лютому, було знайдено електронні компоненти європейських, західних, японських та китайських компаній.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: Зокрема, в ракетах, які впали в Оболонському районі Києва в лютому, містяться західні мікроконтроллери, флеш-накопичувачі пам`яті, перетворювачі, джерела живлення, підсилювачі, патч-антенни супутникового сигналу і т.д.

Серед компаній виробників, електронні компоненти яких КНДР використовувала при виготовленні балістичних ракет, такі компанії, як: німецька Siemens, американські Fairchild Semiconductor International, Inc. та Analog Devices, Inc., японська NSK Ltd. / NSK Automation, китайська ZHONGKEWEI та інших.

Реклама:

На окремих частинах та уламках містяться бірки з рукописним корейським ієрогліфом.

Передісторія:

20 лютого британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR), дослідивши 290 компонентів залишків балістичної ракети, яку Північна Корея передала Росії для удару по Україні, виявила, що сотні з них - виробництва європейських та американських компаній.

За даними ЗМІ, санкції проти КНДР мають з'явитись у 13-му пакеті санкцій Європейського Союзу.

За даними СБУ, російські війська з грудня 2023 року випустили по містах України вже понад 20 північнокорейських засобів ураження, зокрема балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24).

Читати також: "Циркон", "Шахед Ы" та інші іграшки Путіна. Київські експерти показали нутрощі повітряної зброї РФ

Реклама:

Українська правда