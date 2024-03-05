ЄС представив першу в історії стратегію оборонної промисловості. У неї включили Україну

Європейський союз прагне до 2030 року купувати 50% зброї усередині блоку й співпрацювати з Україною.

Текст запропонованого документу опубліковано на сайті Єврокомісії.

Згідно з документом, головні причини прийняття цієї стратегії – воєнна загроза з боку Росії та залежність країн-членів ЄС від зброї з третіх країн. У 2022 році оборонні витрати країн Євросоюзу зросли до 240 млрд євро, однак 78% закупівель відбулись поза межами ЄС. Здебільшого зброю купували у Сполучених Штатах.

Однією з головних проблем оборонки Євросоюзу автори документа вбачають у низькому рівні консолідації країн-членів. Фактично зброю держави купують окремо, виходячи зі своїх інтересів. Це призводить до того, що оборонні підприємства змушені працювати на кількох розкиданих ринках, а не на єдиному великому та інтегрованому.

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Підкреслюється, що європейські замовники останнім часом усе частіше купують готову зброю у третіх країнах, замість того, щоб інвестувати у потужності та робочі місця в ЄС. Внаслідок цього оборонні підприємства стають залежними від експорту й національний замовник для них не є пріоритетним.

Щоб вирішити наболілі "хвороби" оборонної промисловості, стратегія передбачає досягнення країнами-членами таких показників до 2030 року:

40% оборонних закупівель країни-члени мають проводити спільно;

Торгівля зброєю між країнами-членами має становити щонайменше 35% від загального обсягу ринку озброєнь Євросоюзу;

До 2030 року 50% оборонних закупівель має здійснюватись у рамках Євросоюзу, до 2035-го року – 60%.

Також стратегією в рамках спільної програми розвитку оборонної промисловості (EDIP) передбачено прямі інвестиції в ОПК у 1,5 млрд дол в період з 2025 по 2027 рік.

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Окремим пунктом в документі згадана Україна. Підкреслюється, що поглиблення співпраці з українським оборонним комплексом стане частиною безпекових зобов’язань Євросоюзу перед Україною.

Зокрема Україна зможе брати участь у спільних закупівлях озброєння ЄС, а вітчизняний ОПК зможе отримувати фінансову підтримку від EDIP. Для останнього можуть бути залучені прибутки з російських заморожених активів.

Європейські політичні структури вивчатимуть можливість подальшого стимулювання співпраці між Євросоюзом та українською оборонною промисловістю. Для укріплення співробітництва у 2024 році відбудеться форум оборонної промисловості Україна-ЄС.









