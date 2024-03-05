У Росії за останні 2 роки "воєнно націоналізували" понад 180 компаній

Генпрокуратура РФ після початку за два роки війни подала до судів 40 позовів про вилучення на користь Росії понад 180 компаній, що фактично є воєнною націоналізацією приватної власності.

Про це йдеться в статті "Новая газета. Європа" та "Трансперенсі Інтернешл - Росія".

На основі інформації про позови від СПАРК (Системи професійного аналізу ринків та компаній) та з бази даних судових рішень автори з'ясували, що сумарні активи компаній, активи яких хоче вилучити російська генпрокуратура, становлять близько 1,04 трильйона рублів. Це близько 0,6% ВВП Росії за 2023 рік.

Найбільше позовів стосувалися підприємств ВПК та машинобудування, а також харчової та рибної промисловості (по сім позовів).

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Ще по шість позовів стосувались портів та компаній, що займаються нерухомістю та будівництвом.

Понад 20 позовів було задоволено щонайменше у першій інстанції, випливає з підрахунків. Тільки в одному випадку генпрокуратура РФ відмовилася від позову, ще в одному було укладено мирову угоду.

Приводом для вилучення найчастіше були:

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незаконне володіння власністю (у 20 випадках);

порушення антикорупційного законодавства (у 14 випадках).

Ще в трьох випадках прокурори просили визнати недійсними угоди чи бізнес, пояснюючи це порушенням прав РФ. А у трьох випадках причиною стало "фінансування ЗСУ". Деякі позови є неопублікованими чи засекреченими.

Розслідувачі зазначають, що кількість позовів про націоналізацію різко зросла саме за два роки великої війни: у 2010-х їх майже не було, а 2020-го та 2021-го Генпрокуратура подала лише по три позови на рік. "Хвиля" позовів припала на 2023 рік, який жуналісти назвали рекордним за кількістю вилучень.

Однією з особливостей "військової націоналізації" в РФ те, що у справах почала брати участь ФСБ. Її матеріали та довідки з'являлися у кількох випадках, хоча спецслужба, за його словами, не повинна мати відношення до цивільних процесів.

Нагадуємо:

Чистий збиток авіакомпанії "Россия" у 2023 році зріс у 41 раз порівняно з 2022 роком, до 21,6 мільярда рублів.