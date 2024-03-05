В России за последние 2 года "военно национализировали" более 180 компаний

Генпрокуратура РФ после начала за два года войны подала в суды 40 исков об изъятии в пользу России более 180 компаний, что фактически является военной национализацией частной собственности.

Об этом говорится в статье "Новая газета. Европа" и "Трансперенси Интернешл - Россия".

На основе информации об исках от СПАРК (Системы профессионального анализа рынков и компаний) и из базы данных судебных решений авторы выяснили, что суммарные активы компаний, активы которых хочет изъять российская генпрокуратура, составляют около 1,04 триллиона рублей. Это около 0,6% ВВП России за 2023 год.

Больше всего исков касались предприятий ВПК и машиностроения, а также пищевой и рыбной промышленности (по семь исков).

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Еще по шесть исков касались портов и компаний, занимающихся недвижимостью и строительством.

Более 20 исков было удовлетворено по меньшей мере в первой инстанции, следует из подсчетов. Только в одном случае генпрокуратура РФ отказалась от иска, еще в одном было заключено мировое соглашение.

Поводом для изъятия чаще всего были:

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незаконное владение собственностью (в 20 случаях);

нарушение антикоррупционного законодательства (в 14 случаях).

Еще в трех случаях прокуроры просили признать недействительными сделки или бизнес, объясняя это нарушением прав РФ. А в трех случаях причиной стало "финансирование ВСУ". Некоторые иски являются неопубликованными или засекреченными.

Расследователи отмечают, что количество исков о национализации резко возросло именно за два года большой войны: в 2010-х их почти не было, а в 2020-м и 2021-м Генпрокуратура подала только по три иска в год. "Волна" исков пришлась на 2023 год, который жуналисты назвали рекордным по количеству изъятий.

Одной из особенностей "военной национализации" в РФ то, что в делах начала участвовать ФСБ. Ее материалы и справки появлялись в нескольких случаях, хотя спецслужба, по его словам, не должна иметь отношения к гражданским процессам.

Напоминаем:

Чистый убыток авиакомпании "Россия" в 2023 году вырос в 41 раз по сравнению с 2022 годом, до 21,6 миллиарда рублей.