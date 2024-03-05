Чистий збиток однієї з найбільших авіакомпаній РФ у 2023 році зріс у 41 раз

Чистий збиток авіакомпанії "Россия" у 2023 році зріс у 41 раз порівняно з 2022 роком, до 21,6 мільярда рублів.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Так, виторг авіакомпанії "Россия" у 2023 році зріс на 16%, до 118,4 мільярда рублів.

Короткострокові зобов'язання на кінець 2023 року були на рівні 65,1 мільярда рублів (проти 64 мільярдів рублів на кінець 2022 року), довгострокові - 239,5 мільярда рублів (проти 208,1 мільярда рублів).

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"Россия" входить до числа найбільших авіакомпаній РФ. Базові аеропорти - петербурзьке "Пулково", московське "Шереметьєво". Група "Аерофлот" контролює 75% мінус 1 акцію "России".

Нагадаємо:

Росія виділила понад 12 мільярдів доларів державних субсидій і кредитів, щоб утримати на плаву свій авіасектор після того, як західні санкції через вторгнення в Україну припинили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.

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Контракти ООН з російськими авіакомпаніями добігають кінця, вони не будуть продовженні через позицію Міжнародної асоціації цивільної авіації.