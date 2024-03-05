МКС почав розслідування справи про удари РФ по енергетиці України, є перші ордери на арешт

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні суду, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

Йдеться про командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ Сергєя Кобилаша і командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Сергєй Кобилаш

Віктор Соколов

Обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення.

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Палата досудового провадження II вважає, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України у зазначений період, завдані силами, які перебували під їхнім командуванням.

Кобилаша і Соколова підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, що полягали у здійсненні нападів на цивільні об'єкти, заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам, а також у злочині проти людяності, що полягав у вчиненні антигуманних дій.

Існують обґрунтовані підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, а також вчинили їх спільно та/або через інших осіб, віддавали накази про вчинення злочинів та/або не здійснювали належного контролю над силами, які перебували у їхньому підпорядкуванні, йдеться у повідомленні суду.

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Як зазначено у повідомленні Суду, зміст ордерів видається під грифом "таємно" з метою захисту свідків та забезпечення безпеки розслідування. Однак, беручи до уваги, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні, Палата вважає, що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню подібних злочинів.

"Тому Палата досудового провадження II вважає, що в інтересах правосуддя уповноважити Секретаріат публічно розкрити інформацію про наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності", – йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, у березні минулого року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із вивезенням українських дітей з окупованих територій України.

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Європейська правда