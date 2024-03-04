Південнокорейський морський перевізник Sinokor припинить роботу у російському порту Східний
Південнокорейський морський перевізник Sinokor заявив про припинення роботи у російському порту Східний у Примор'ї, оскільки оператор порту нещодавно потрапив під санкції США.
Про це повідомляє пресслужба Sinokor.
Зазначається, що компанія та її "дочка" Hueng-A Line з 10 березня перестають приймати заявки на доставку. Останній рейс компанії в цей порт відбудеться 31 березня. Проте Sinokor продовжить працювати на інших далекосхідних терміналах.
Sinokor разом із Hueng-A Line має флот з 72 суден місткістю близько 100 тис стандартних контейнерів та входить до 20 найбільших морських ліній за обсягом перевезень.
Додається, що 23 лютого оператор порту Східний, що належить лідеру російського ринку контейнерних перевезень, групі Global Ports, потрапив до списку санкцій США за звинуваченням у транспортуванні боєприпасів із КНДР.
Тоді Держдепартамент заявив, що в РФ з КНДР із вересня 2023 року надійшло понад 10 тис контейнерів із боєприпасами і компонентами для їхнього виробництва.
Економічна правда.