Південнокорейський морський перевізник Sinokor припинить роботу у російському порту Східний

Південнокорейський морський перевізник Sinokor заявив про припинення роботи у російському порту Східний у Примор'ї, оскільки оператор порту нещодавно потрапив під санкції США.

Про це повідомляє пресслужба Sinokor.

Зазначається, що компанія та її "дочка" Hueng-A Line з 10 березня перестають приймати заявки на доставку. Останній рейс компанії в цей порт відбудеться 31 березня. Проте Sinokor продовжить працювати на інших далекосхідних терміналах.

Sinokor разом із Hueng-A Line має флот з 72 суден місткістю близько 100 тис стандартних контейнерів та входить до 20 найбільших морських ліній за обсягом перевезень.

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Додається, що 23 лютого оператор порту Східний, що належить лідеру російського ринку контейнерних перевезень, групі Global Ports, потрапив до списку санкцій США за звинуваченням у транспортуванні боєприпасів із КНДР.

Тоді Держдепартамент заявив, що в РФ з КНДР із вересня 2023 року надійшло понад 10 тис контейнерів із боєприпасами і компонентами для їхнього виробництва.

Економічна правда.

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