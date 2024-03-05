Міноборони витратить 3 мільярди на закупівлю 20 тисяч дронів

Міністерства оборони через "Агенцію оборонних закупівель" вперше придбає 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Загальна очікувана вартість – майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.

Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо наступних предметів закупівель:

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БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).

БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

Нагадаємо:

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19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024 році.

Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. На організацію виробництва уряд виділив близько 40 млрд гривень.