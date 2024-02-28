У МОУ вважають, що українські підприємства здатні забезпечити потреби ЗСУ в тиловому забезпеченні

У Міністерстві оборони заявили, що українські підприємства мають потужності, аби забезпечити потреби ЗСУ в тиловому забезпеченні.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

Зокрема, на цьому наголосив заступник Міністра оборони України Віталій Половенко після робочого візиту на одне з найпотужніших українських виробництв, де створюють тканину для армійського пікселю.

Лише це підприємство має спроможність виготовляти до мільйона метрів тканини для сил оборони на місяць.

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Половенко підкреслив, що мета міністерства – орієнтуватися саме на вітчизняних виробників.

"Ми розуміємо, що злагодженість між Міністерством та українськими виробниками залежить від заздалегідь оголошеної потреби. Адже українському бізнесу потрібно завчасно розраховувати ресурси, аби пошити якісніший одяг для наших військових у великій кількості", – сказав чиновник.

У Міноборони додали, що працюють над тим, щоб налагодити взаємодію з виробниками та завчасно оголошувати потреби для закупівель.

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Великі торговельні мережі не долучились до перших тендерів Державного оператора тилу Міноборони. Причиною цього є каталог продуктів.