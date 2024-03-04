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Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів - Шмигаль

Понеділок, 4 березня 2024, 14:00 - Артур Крижний

Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. На організацію виробництва уряд виділив близько 40 млрд гривень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду.

"У 2024 році ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва озброєння. Президент ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати це нашим Силам оборони", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд виділив близько 40 млрд гривень на організацію виробництва.

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За словами Шмигаля, зараз доволі значні кошти уряд виділяє для закупівель озброєння саме в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння і військової техніки, використовувати власне на закупівлю в українських виробників.

Нагадаємо: 

19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024 році.

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Україна дійсно має бути здатна виробити мільйон FPV-дронів, про що напередодні заявляв президент Володимир Зеленський.

Шмигаль
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