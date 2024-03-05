Минобороны потратит 3 миллиарда на закупку 20 тысяч дронов

Министерство обороны через "Агентство оборонных закупок" впервые приобретет 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК).

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Общая ожидаемая стоимость - почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.

Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок:

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БпАК типа DJI Mavic 3E - 15000 единиц. Ожидаемая стоимость - 2 000 550 000 грн (без НДС).

БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal - 5000 единиц. Ожидаемая стоимость - 989 081 667 грн (без НДС).

Напомним:

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19 декабря президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина изготовит миллион дронов в 2024 году.

Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. На организацию производства правительство выделило около 40 млрд гривен.