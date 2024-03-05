Один из турецких терминалов отказался принимать российскую нефть из-за санкций США

Один из средиземноморских нефтяных терминалов Турции Dortyol больше не будет принимать российский импорт после получения рекордных объемов в прошлом году на фоне ужесточения санкций со стороны США.

Об этом пишет Reuters.

Компания Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом в юго-восточной провинции Хатай Турции, заявила, что сообщила своим клиентам, что не будет принимать никаких товаров из России.

"GTS решила разорвать все возможные связи с российской нефтью и соответственно заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что даже если не будет нарушений каких-либо законов, правил или санкций, она не будет принимать никаких продуктов российского происхождения или любых продуктов, загруженных из российских портов в качестве дополнительной меры к действующим правилам санкций", - сообщили агентству в GTS.

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Также компания заявила, что все предыдущие операции осуществлялись в полном соответствии с санкциями, включая ограничения цен G7.

"Новый подход GTS является дополнительной мерой для устранения последствий деятельности, которая находится за пределами ее досягаемости и контроля, несмотря на усилия по соблюдению всех применимых санкций", - добавила GTS.

По данным аналитической компании Kpler, терминал GTS, который импортирует, экспортирует и хранит топливо и нефть, получил 11,74 миллиона баррелей российской сырой нефти и топлива в прошлом году.

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Он стал седьмым по объему импортным терминалом Турции, поднявшись с 10-го места в 2021 году. Его импорт российской сырой нефти и топлива в 2023 году был примерно в семь раз больше, чем общий объем, полученный из всех источников в 2021 году.

Экспорт с терминала также подскочил в 2023 году, увеличившись почти в пять раз по сравнению с 2021 годом, примерно до 24,7 миллиона баррелей.

Последний танкер, который разгрузился в Dortyol, прибыл 19 февраля, доставив 511 000 баррелей дизельного груза из российского балтийского порта Приморск.

Также GTS заявила, что будет принимать российские грузы, которые были заявлены до запрета в конце февраля.

Общие пункты назначения нефти, экспортируемой из Дортьола, включали греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также центры торговли, переработки и хранения нефти в Северо-Западной Европе Роттердам и Антверпен.

Напоминаем:

Объем поставок из Турции в Россию за февраль сократился на 33% - до 670 млн долл по сравнению с 1 млрд долл за аналогичный период 2023 года.