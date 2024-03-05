Ціни на нафту падають другий день поспіль через побоювання щодо попиту з боку Китаю

Ціни на нафту падають другий день поспіль, оскільки обіцянки Китаю трансформувати свою економіку на тлі повільного зростання після пандемії COVID-19 не справили враження на інвесторів, які, своєю чергою, очікують на зниження споживання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту марки Brent знизилися на 32 центи, або на 0,4%, до 82,48 долара за барель, а ф'ючерси на американську легку нафту WTI впали на 41 цент, або на 0,5%, до 78,33 долара за барель. Brent вже п'яту сесію поспіль демонструє зниження.

Китай пообіцяв "трансформувати" свою модель економічного розвитку та скоротити промислові надлишки, водночас встановивши цільовий показник економічного зростання на 2024 рік на рівні близько 5%, що аналогічно показнику минулого року та відповідає очікуванням аналітиків.

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За словами аналітиків, досягти цієї цілі, яка ймовірно призведе до збільшення споживання палива, цього року буде складніше.

Найбільший у світі імпортер сирої нафти також пообіцяв активізувати розвідку та розробку родовищ нафти та природного газу, але водночас заявив про намір посилити контроль над споживанням викопного палива.

Хоча побоювання щодо перспектив попиту Китаю чинять тиск на ціни, нафту підтримують фактори з боку пропозиції, пов'язані зі скороченням видобутку основними виробниками та геополітичними хвилюваннями через війну між Ізраїлем та сектором Газа.

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Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) у неділю продовжили добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на день (б/д) у другому кварталі, щоб підтримати ціни на тлі побоювань щодо глобального зростання та зростання видобутку за межами групи.