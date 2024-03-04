РФ скоротить видобуток та експорт нафти на майже 500 тисяч барелів на день

У другому кварталі Росія скоротить видобуток і експорт нафти на 471 тисячу барелів на день.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра Росії Олександра Новака.

"Росія скоротить видобуток і експорт нафти ще на 471 000 барелів на добу (б/д) у другому кварталі за погодженням з деякими країнами-учасницями ОПЕК+, заявив у неділю віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак", - пише агентство.

Росія планує поступово пом'якшувати скорочення експорту. У квітні вона скоротить видобуток ще на 350 000 барелів на добу, а експорт - на 121 000 барелів на добу. У травні додаткове скорочення видобутку становитиме ще 400 тисяч барелів на добу, а експорт - 71 тисячу барелів на добу.

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Нагадаємо:

Росія увійшла у третій рік війни з Україною з безпрецендентною кількістю грошей. Все завдяки рекордним продажам сирої нафти до Індії минулого року, які сягнули 37 мільярдів доларів США.

Через санкційну політику США в Росії виникли труднощі з продажем ключового тихоокеанського сорту нафти Sokol до Індії.

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Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі російської нафти через санкційну політику США, що змушує їх шукати альтернативні варіанти постачання.