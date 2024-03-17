Європі не вистачає 56 мільярдів євро на фінансування НАТО - FT

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Членам НАТО в Європі необхідно знайти додаткові 56 мільярдів євро на рік, щоб виконати цільовий показник витрат на оборону.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з дослідженням німецького Інституту Ifo, опублікованим у виданні Financial Times, такі країни ЄС як Італія, Іспанія, Бельгія не можуть досягти встановлених НАТО показників оборонних витрат на рівні 2% від ВВП, при цьому вони мають одні з найвищих показників державного боргу та бюджетного дефіциту.

Це посилює проблему бюджетного тиску щодо збільшення оборонних витрат, на фоні низьких темпів зростання. Економісти кажуть, що це ускладнить подолання відставання країнами, що відстають.

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За даними Ifo, найбільший дефіцит у вартісному вираженні був у Німеччині, яка минулого року витратила на 14 мільярдів євро менше, ніж потрібно, щоб досягти контрольного показника у 2% ВВП. Але Берлін скоротив відрив удвічі за останнє десятиліття, з урахуванням інфляції, і планує повністю подолати його у 2024 році.

Наступними після Німеччини за величиною дефіциту йдуть: 11 млрд євро в Іспанії, 10,8 млрд євро в Італії та 4,6 млрд євро в Бельгії. Ці країни були серед шести країн ЄС, борг яких минулого року перевищував 100 відсотків ВВП. Італія також мала один з найвищих бюджетних дефіцитів у блоці - 7,2%, а витрати на виплату відсотків за кредитами цього року перевищать 9% державних доходів.

"Країни з високим рівнем боргу та високими відсотковими витратами не мають багато можливостей для залучення нових запозичень, тому єдиний реальний спосіб зробити це - скоротити витрати в інших сферах

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Це нелегко, як ми бачили, коли Німеччина намагалася скоротити субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо, і фермери вийшли на акції протесту", - сказав економіст з Ifo Марсель Шлеппер.

Проблема дисбалансу фінансування НАТО постає не вперше. Минулого року дві третини від загальної суми оборонних витрат НАТО в 1,2 трлн євро припадало на США, що більш ніж удвічі перевищує суму в 361 млрд євро, витрачену членами ЄС, Великою Британією і Норвегією разом взятими.

Нові фіскальні правила ЄС, які застосовуватимуться з наступного року, мають призвести до ще більшого скорочення бюджетів, оскільки країни намагатимуться дотримуватися 3% обмеження річного дефіциту і 60% порогу боргу до ВВП.

Очікується, що понад 10 країн блоку порушать ліміт річного дефіциту, що, ймовірно, призведе до санкцій з боку Європейської комісії.

Але під час переговорів, що завершилися минулого року, Польща, країни Балтії та Італія успішно провели кампанію за те, щоб за новими правилами до оборонних витрат ставилися більш прихильно. Тому Єврокомісія розглядатиме військові витрати як пом'якшувальний фактор при оцінці того, чи вживати заходів проти країн, які порушують річний ліміт дефіциту.

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