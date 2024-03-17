Европе не хватает 56 миллиардов евро на финансирование НАТО - FT

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Членам НАТО в Европе необходимо найти дополнительные 56 миллиардов евро в год, чтобы выполнить целевой показатель расходов на оборону.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно исследованию немецкого Института Ifo, опубликованному в издании Financial Times, такие страны ЕС как Италия, Испания, Бельгия не могут достичь установленных НАТО показателей оборонных расходов на уровне 2% от ВВП, при этом они имеют одни из самых высоких показателей государственного долга и бюджетного дефицита.

Это усугубляет проблему бюджетного давления по увеличению оборонных расходов, на фоне низких темпов роста. Экономисты говорят, что это усложнит преодоление отставания отстающими странами.

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По данным Ifo, наибольший дефицит в стоимостном выражении был в Германии, которая в прошлом году потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем нужно, чтобы достичь контрольного показателя в 2% ВВП. Но Берлин сократил отрыв вдвое за последнее десятилетие, с учетом инфляции, и планирует полностью преодолеть его в 2024 году.

Следующими после Германии по величине дефицита идут: 11 млрд евро в Испании, 10,8 млрд евро в Италии и 4,6 млрд евро в Бельгии. Эти страны были среди шести стран ЕС, долг которых в прошлом году превышал 100 процентов ВВП. Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке - 7,2%, а расходы на выплату процентов по кредитам в этом году превысят 9% государственных доходов.

"Страны с высоким уровнем долга и высокими процентными расходами не имеют много возможностей для привлечения новых заимствований, поэтому единственный реальный способ сделать это - сократить расходы в других сферах

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Это нелегко, как мы видели, когда Германия пыталась сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо, и фермеры вышли на акции протеста", - сказал экономист из Ifo Марсель Шлеппер.

Проблема дисбаланса финансирования НАТО возникает не впервые. В прошлом году две трети от общей суммы оборонных расходов НАТО в 1,2 трлн евро приходилось на США, что более чем вдвое превышает сумму в 361 млрд евро, потраченную членами ЕС, Великобританией и Норвегией вместе взятыми.

Новые фискальные правила ЕС, которые будут применяться со следующего года, должны привести к еще большему сокращению бюджетов, поскольку страны будут пытаться придерживаться 3% ограничения годового дефицита и 60% порога долга к ВВП.

Ожидается, что более 10 стран блока нарушат лимит годового дефицита, что, вероятно, приведет к санкциям со стороны Европейской комиссии.

Но во время переговоров, завершившихся в прошлом году, Польша, страны Балтии и Италия успешно провели кампанию за то, чтобы по новым правилам к оборонным расходам относились более благосклонно. Поэтому Еврокомиссия будет рассматривать военные расходы как смягчающий фактор при оценке того, принимать ли меры против стран, нарушающих годовой лимит дефицита.

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