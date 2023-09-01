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Кремль прокоментував відкриття в Україні виробництва гаубиць стандарту НАТО

П'ятниця, 1 вересня 2023, 14:17 - Лія Ільченко

Кремль сприймає зі знаком мінус відкриття офісу британського виробника зброї BAE Systems в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву спікера президента РФ Дмитра Пєскова 

"Будь-які об'єкти з виробництва озброєнь, тим паче, в разі якщо ці озброєння стріляють по нас, вони стають об'єктом для особливої уваги наших військових", - сказав Дмитро Пєсков. 

Водночас, попри "особливу увагу військових", Пєсков висловив упевненість, що "принципово змінити ситуацію це не зможе".

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Нагадуємо:

Британська компанія BAE Systems відкрила в Україні офіс для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натовського стандарту.

Українські військові вже користуються зброєю від BAE Systems: це артилерійські системи М777 і L119, САУ M109, БМП CV-90 і Bradley, а також танки Challenger.

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Раніше також повідомлялося, що Фінляндія починає вивчати можливість виробництва власної бронетехніки в Україні у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського, висловлене в середу.

Крім того, український президент Володимир Зеленський домовився про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90.

Відомо також, що німецька збройова компанія Rheinmetall вже відкриває в Україні виробництво танків та ремонту бронемашин.

До того ж, компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.

Крім того, турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.

Росія зброя Україна НАТО
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