Кремль прокоментував відкриття в Україні виробництва гаубиць стандарту НАТО

Кремль сприймає зі знаком мінус відкриття офісу британського виробника зброї BAE Systems в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву спікера президента РФ Дмитра Пєскова

"Будь-які об'єкти з виробництва озброєнь, тим паче, в разі якщо ці озброєння стріляють по нас, вони стають об'єктом для особливої уваги наших військових", - сказав Дмитро Пєсков.

Водночас, попри "особливу увагу військових", Пєсков висловив упевненість, що "принципово змінити ситуацію це не зможе".

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Нагадуємо:

Британська компанія BAE Systems відкрила в Україні офіс для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натовського стандарту.

Українські військові вже користуються зброєю від BAE Systems: це артилерійські системи М777 і L119, САУ M109, БМП CV-90 і Bradley, а також танки Challenger.

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Раніше також повідомлялося, що Фінляндія починає вивчати можливість виробництва власної бронетехніки в Україні у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського, висловлене в середу.

Крім того, український президент Володимир Зеленський домовився про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90.

Відомо також, що німецька збройова компанія Rheinmetall вже відкриває в Україні виробництво танків та ремонту бронемашин.

До того ж, компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.

Крім того, турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.