Камишін закликав НАТО закупити 1 мільйон дронів у вітчизняних виробників

ФОТО: TELEGRAM ФЕДОРОВА

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін закликав НАТО закупити обіцяний мільйон дронів у українських виробників.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є", – зазначив Камишін.

Міністр додав, що Україна здатна робити як дешеві FPV-дрони - так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна.

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"Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", – підкреслив Камишін.

Нагадаємо:

Під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі партнери надали Україні зобов’язання щодо постачання дронів для ЗСУ.

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