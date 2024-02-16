Камишін закликав НАТО закупити 1 мільйон дронів у вітчизняних виробників
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін закликав НАТО закупити обіцяний мільйон дронів у українських виробників.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.
"Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є", – зазначив Камишін.
Міністр додав, що Україна здатна робити як дешеві FPV-дрони - так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна.
"Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", – підкреслив Камишін.
Нагадаємо:
Під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі партнери надали Україні зобов’язання щодо постачання дронів для ЗСУ.