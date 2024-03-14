Пишний став "Головою центрального банку року" за версією Central Banking Awards 2024
Голова Національного банку України Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку" за підсумками премії Central Banking Awards 2024.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
"Міжнародне журі відзначило успіхи Андрія Пишного як Голови НБУ упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню", – йдеться у повідомленні.
Британський журнал Central Banking вручає відповідну нагороду, оцінюючи діяльність центральних банків та фінансових регуляторів за попередній рік.
Нагадаємо:
На початку року Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку-2024" (The Banker Central Banker of the Year), як найкращий керівник центробанку у світі та Європі.
Довідково:
Central Banking – топовий міжнародний журнал для центробанкірів, який читають працівники більш ніж ста центральних банків світу.
Central Banking Awards – щорічна нагорода цього профільного журналу. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а решта 13 – учасників фінансового ринку.