Пишний став "Головою центрального банку року" за версією Central Banking Awards 2024

фото: Андрій Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку" за підсумками премії Central Banking Awards 2024.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

"Міжнародне журі відзначило успіхи Андрія Пишного як Голови НБУ упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню", – йдеться у повідомленні.

Британський журнал Central Banking вручає відповідну нагороду, оцінюючи діяльність центральних банків та фінансових регуляторів за попередній рік.

Нагадаємо:

На початку року Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку-2024" (The Banker Central Banker of the Year), як найкращий керівник центробанку у світі та Європі.

Довідково:

Central Banking – топовий міжнародний журнал для центробанкірів, який читають працівники більш ніж ста центральних банків світу.

Central Banking Awards – щорічна нагорода цього профільного журналу. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а решта 13 – учасників фінансового ринку.