Всі розділи
Укр / Рус

Пишний став "Головою центрального банку року" за версією Central Banking Awards 2024

Четвер, 14 березня 2024, 20:02 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Андрій Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку" за підсумками премії Central Banking Awards 2024.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

"Міжнародне журі відзначило успіхи Андрія Пишного як Голови НБУ упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню", – йдеться у повідомленні.

Британський журнал Central Banking вручає відповідну нагороду, оцінюючи діяльність центральних банків та фінансових регуляторів за попередній рік.

Реклама:

Нагадаємо: 

На початку року Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку-2024" (The Banker Central Banker of the Year), як найкращий керівник центробанку у світі та Європі.

Довідково: 

Реклама:

Central Banking – топовий міжнародний журнал для центробанкірів, який читають працівники більш ніж ста центральних банків світу.

Central Banking Awards – щорічна нагорода цього профільного журналу. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а решта 13 – учасників фінансового ринку.

НБУ банки світ
Реклама:
Матеріали за темою
Нацбанк знизив облікову ставку до 14,5% 14 березня 2024, 14:01
Торік грошові перекази в Україні становили вдічі більший обсяг, ніж за довоєнний 2021 рік 11 березня 2024, 15:20
Продаж валюти НБУ на підтримку курсу гривні за лютий сягнув найменшого за рік показника 8 березня 2024, 15:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті