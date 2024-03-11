Торік грошові перекази в Україні становили вдічі більший обсяг, ніж за довоєнний 2021 рік

Торік обсяг внутрішньодержавних переказів становив 19,9 млрд доларів, що вдвічі більше, ніж за довоєнний 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив 728 млрд грн (19,9 млрд доларів в еквіваленті). Це вдвічі більше, ніж за довоєнний 2021 рік.

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система "NovaPay" (32% усіх внутрішньодержавних переказів).

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В Україну за 2023 рік із використанням платіжних систем "переказу коштів" (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано 2,6 млрд доларів. Це на 17% менше, ніж за 2021 рік. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила 255 доларів.

"Усього у 2023 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано близько 11,6 млрд доларів в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали: банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки", - йдеться у повідомленні.

Через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

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Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи "переказу коштів":