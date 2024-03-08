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Продаж валюти НБУ на підтримку курсу гривні за лютий сягнув найменшого за рік показника

П'ятниця, 8 березня 2024, 15:10 - Артур Крижний

Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу за лютий 2024 року скоротився до 1,51 млрд доларів. Це найменший з лютого 2023 року показник.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев з посиланням на дані Нацбанку.

"Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу за лютий 2024 року скоротився до 1,51 млрд доларів (проти 2,55 млрд дол. у січні 2024 року і 2,68 млрд дол. у середньому за 5 місяців після відв'язування від фіксованого курсу). Це найменший показник інтервенцій від лютого 2023 року. Інтервенції скоротились через сезонні чинники, покращення валютних очікувань і уточнення валютних обмежень з боку НБУ, що зменшуватимуть відплив валюти за операціями юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

У лютому обсяг купівлі-продажу валюти банками на міжбанку (без НБУ) склав до 1,93 млрд доларів, що є середнім значення після відв'язування від фіксованого курсу.

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Економічна правда
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