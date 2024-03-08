Продаж валюти НБУ на підтримку курсу гривні за лютий сягнув найменшого за рік показника

Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу за лютий 2024 року скоротився до 1,51 млрд доларів. Це найменший з лютого 2023 року показник.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев з посиланням на дані Нацбанку.

"Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу за лютий 2024 року скоротився до 1,51 млрд доларів (проти 2,55 млрд дол. у січні 2024 року і 2,68 млрд дол. у середньому за 5 місяців після відв'язування від фіксованого курсу). Це найменший показник інтервенцій від лютого 2023 року. Інтервенції скоротились через сезонні чинники, покращення валютних очікувань і уточнення валютних обмежень з боку НБУ, що зменшуватимуть відплив валюти за операціями юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

У лютому обсяг купівлі-продажу валюти банками на міжбанку (без НБУ) склав до 1,93 млрд доларів, що є середнім значення після відв'язування від фіксованого курсу.

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