Пышный стал "Главой центрального банка года" по версии Central Banking Awards 2024
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный получил награду "Глава центрального банка" по итогам премии Central Banking Awards 2024.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
"Международное жюри отметило успехи Андрея Пышного как Главы НБУ на протяжении 2023 года, лидерские качества и принятые решения, направленные на обеспечение ценовой и финансовой стабильности в Украине в военное время для содействия устойчивому экономическому росту", – говорится в сообщении.
Британский журнал Central Banking вручает ответную награду, оценивая деятельность центральных банков и финансовых регуляторов за предыдущий год.
Напомним:
В начале года Андрей Пышный получил награду "Председатель центрального банка-2024" (The Banker Central Banker of the Year), как лучший руководитель центробанка в мире и Европе.
Для справки:
Central Banking – топовый международный журнал для центробанкиров, читаемый работниками более ста центральных банков мира.
Central Banking Awards – ежегодная награда этого профильного журнала. Она состоит из 26 номинаций, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 участников финансового рынка.