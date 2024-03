Пышный стал "Главой центрального банка года" по версии Central Banking Awards 2024

Фото: Андрей Пышный

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный получил награду "Глава центрального банка" по итогам премии Central Banking Awards 2024.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Международное жюри отметило успехи Андрея Пышного как Главы НБУ на протяжении 2023 года, лидерские качества и принятые решения, направленные на обеспечение ценовой и финансовой стабильности в Украине в военное время для содействия устойчивому экономическому росту", – говорится в сообщении.

Британский журнал Central Banking вручает ответную награду, оценивая деятельность центральных банков и финансовых регуляторов за предыдущий год.

Напомним:

В начале года Андрей Пышный получил награду "Председатель центрального банка-2024" (The Banker Central Banker of the Year), как лучший руководитель центробанка в мире и Европе.

Для справки:

Central Banking – топовый международный журнал для центробанкиров, читаемый работниками более ста центральных банков мира.

Central Banking Awards – ежегодная награда этого профильного журнала. Она состоит из 26 номинаций, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 участников финансового рынка.