Китайський лідер зустрінеться з регуляторами, аби надати впевненість у відновленні економіки

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Сі Цзіньпін планує зустрітись з регуляторними органами аби заслухати звіт по ситуації на ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначають, Китайські акції продовжили своє зростання після повідомлення, що регулятори на чолі з Комісією з регулювання ринку цінних паперів Китаю планують надати вищому керівництву країни інформацію про стан ринку і останні політичні ініціативи, за словами людей, обізнаних з цим питанням.

Акції компаній з малою капіталізацією, які досі несли на собі основний тягар розгрому, також підскочили: індекс CSI 1000 зріс на 7%, що є найвищим показником з 2008 року.

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Хоча неясно, чи будуть прийняті нові заходи підтримки за підсумками зустрічі Сі, учасники фондового ринку очікують, що ситуація після зустрічі покращиться.

З моменту досягнення пікових значень у 2021 році акції Гонконгу та Китаю втратили близько 7 трильйонів доларів, а фрагментарні підходи до підтримки економіки та стабілізації ринків поки що не змогли покращити настрої.

Для політиків важливо стабілізувати фондовий ринок, щоб уникнути подальшого підриву довіри споживачів, коли Китай вступає в тижневе свято Нового року за місячним календарем.

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Нагадаємо:

Китайські банки побоюються кредитувати забудовників, які знаходяться в скрутному становищі, адже це може негативно вплинути на якість активів.

Суд Гонконгу 29 січня ухвалив рішення про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group. Це спричинило хвилі на фінансових ринках Китаю, що руйнуються, оскільки політики намагаються стримати поглиблення кризи.





