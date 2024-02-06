Китайский лидер встретится с регуляторами, чтобы придать уверенность в восстановлении экономики

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Си Цзиньпин планирует встретиться с регуляторными органами чтобы заслушать отчет по ситуации на рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают, Китайские акции продолжили свой рост после сообщения, что регуляторы во главе с Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая планируют предоставить высшему руководству страны информацию о состоянии рынка и последние политические инициативы, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Акции компаний с малой капитализацией, которые до сих пор несли на себе основную тяжесть разгрома, также подскочили: индекс CSI 1000 вырос на 7%, что является самым высоким показателем с 2008 года.

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Хотя неясно, будут ли приняты новые меры поддержки по итогам встречи Си, участники фондового рынка ожидают, что ситуация после встречи улучшится.

С момента достижения пиковых значений в 2021 году акции Гонконга и Китая потеряли около 7 триллионов долларов, а фрагментарные подходы к поддержке экономики и стабилизации рынков пока не смогли улучшить настроения.

Для политиков важно стабилизировать фондовый рынок, чтобы избежать дальнейшего подрыва доверия потребителей, когда Китай вступает в недельный праздник Нового года по лунному календарю.

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Напомним:

Китайские банки опасаются кредитовать застройщиков, которые находятся в затруднительном положении, ведь это может негативно повлиять на качество активов.

Суд Гонконга 29 января принял решение о ликвидации гиганта недвижимости China Evergrande Group. Это вызвало волны на разрушающихся финансовых рынках Китая, поскольку политики пытаются сдержать углубление кризиса.