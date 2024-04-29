Фонд держмайна виставить 49% мережі АЗС Shell на відкритий аукціон

Фонд держмайна планує виставити націоналізовану частку 49% мережі АЗС Shell на відкритий аукціон та не пропонуватиме викупити її глобальній компанії Shell.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль у відповідь на запит Forbes Ukraine.

Зазначається, що аукціон з продажу частки - це єдиний механізм, який буде використовувати Фонд.

"Фонд шукає шляхи для отримання найвищої цінової пропозиції у процедурі продажу, проте будь-який потенційний покупець буде мати рівні права, в тому числі Shell. Фонд вважає, що чим більшою буде конкуренція за такий актив, тим більшу користь отримає державний бюджет", - йдеться у повідомленні.

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При цьому поки ФДМУ не готовий назвати орієнтовні строки проведення такого аукціону.

"Процедурі аукціону передує значна кількість дій та вирішення проблем, з якими стикається Фонд під час реєстрації права власності, а також вирішення питань щодо визначення стартової вартості лоту. Наразі Фонд здійснює заходи з зняття арешту, заборон вчинення реєстраційних дій", - пише видання.

Нагадаємо:

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Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

У лютому, ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.

Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова в вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

Минулого тижня Фонд державного майна отримав санкційні активи росіянина Едуарда Худайнатова, зокрема 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує українською мережею автозаправних станцій під брендом Shell.

Економічна правда