Група "Нафтогаз" у першому кварталі збільшила видобуток газу на 12%

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го група Нафтогаз збільшила видобуток газу на 12%.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Зазначається, що АТ "Укргазвидобування" за підсумками першого кварталу перевиконало план і досягло найвищого видобутку за відповідний період за останні два роки.

"Цьогоріч у першому кварталі вдалось збільшити видобуток майже на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це результат запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом", - прокоментував голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

При цьому, план з видобутку був перевиконаний як на сході України, та і на родовищах у центрі та на заході.

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Нагадаємо:

Київський окружний адмінсуд припинив дію постанови НКРЕКП про зупинку ліцензії з розподілу газу для приватної компанії "Черкасигаз" та розширення ліцензії ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") на Черкащину.

Група "Нафтогаз" готова викупити весь обсяг газу, який українські приватні видобувачі запропонують ринку 2024 року.

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