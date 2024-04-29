"Укрпошта" тестує новий транспорт для листонош

Фото: Смілянський у Facebook

"Укрпошта" разом із українським ветеранським бізнесом розробила новий транспорт для листонош - його вже починають тестувати.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігрор Смілянський.

За його словами, зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет і листів, проте більше посилок, тому велосипед стає не таким актуальним.

ФОТО: СМІЛЯНСЬКИЙ У FACEBOOK

"Тому разом з українським виробником (ветеранський бізнес) розробили пілотну модель для листонош, яку починаємо тестувати", - написав Смілянський.

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Він особисто протестував новий мотоцикл і запевнив, що всі закупівлі відбуватимуться у Prozorro.

Крім цього, за словами гендиректора "Укрпошти", найближчими тижнями на тестування у бойовий регіон відправиться прототип мобільного вагончика, який зможе замінити повноцінне відділення "Укрпошти" у разі знищення останнього.

ФОТО: СМІЛЯНСЬКИЙ У FACEBOOK

Це пілотний проєкт також українського виробництва, додав Смілянський.

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"Працюємо над тим, щоб мати от такі мобільні інклюзивні вагончики, які можна розмістити в безпечному місці + які можуть за один день замінити пошкоджене відділення", - резюмував він.

Економічна правда