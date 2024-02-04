Китайці висловлюють невдоволення економічним станом на сторінці посольства США, в обхід цензури

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Китайські користувачі в умовах державної цензури, використовують коментарі на офіційній сторінці посольства США в Китаї для критики економічного стану в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Акаунт посольства США в Китаї в соціальній мережі Weibo (китайський аналог Twitter) "став Стіною Плачу китайських роздрібних інвесторів", - написав інший користувач соцмережі.

Хоча користувачі Weibo можуть публікувати окремі пости про ринок і економіку, китайська влада регулярно блокує те, що вони вважають "негативними" коментарями в Інтернеті, коли вони набирають популярності.

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Функція коментарів до постів, пов'язаних з економікою або ринками, на платформах соціальних мереж також може бути вимкнена або показувати лише вибрані коментарі, обмежуючи канали, в яких люди можуть висловлювати свою думку.

У п'ятницю 2 лютого офіційна китайська газета People's Daily опублікувала статтю з таким заголовком: "Вся країна сповнена оптимізму".

Незабаром цей заголовок був висміяний у китайських соціальних мережах.

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Користувач Weibo, зробивши репост статті посольства США про захист жирафів, написав: "Вся спільнота жирафів сповнена оптимізму".

Нагадаємо:

Китайські банки побоюються кредитувати забудовників, які знаходяться в скрутному становищі, адже це може негативно вплинути на якість активів.

Суд Гонконгу 29 січня ухвалив рішення про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group. Це спричинило хвилі на фінансових ринках Китаю, що руйнуються, оскільки політики намагаються стримати поглиблення кризи.





