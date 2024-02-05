Huawei робить ставку на виробництво чіпів AI, зменшуючи виробництво смартфонів - Reuters
Стрімке зростання попиту на чіпи штучного інтелекту Huawei в поєднанні з виробничими обмеженнями змусило компанію поставити ШІ на перше місце і сповільнити виробництво своїх смартфонів.
Про це повідомляє Reuters посилаючись на джерела.
Huawei використовує один завод для виробництва як своїх чіпів Ascend AI, так і чіпів Kirin, які використовуються в смартфонах Apple.
Глобальні перегони за функціональність ШІ на тлі технологічного протистояння між Китаєм і США призвела до того, що Huawei знову посіла перше місце за кількістю проданих телефонів в Китаї.
Компанія не афішувала свої можливості та амбіції щодо виробництва чіпів, і є мало публічної інформації про її прогрес або про те, як їй вдається виробляти їх.
Але розвиток Huawei у цьому напрямі став зрозумілий після випуску смартфона Mate 60, який має чіп китайського виробництва, здатний підтримувати телекомунікаційні швидкості п'ятого покоління 5G.
Через санкції США, китайська компанія була вимушена знаходити альтернативні шляхи для виробництва чіпів на внутрішньо китайському ринку.
Ці виклики та успіх смартфона з новим чіпом можуть уповільнити виробництво нових телефонів.
Нагадаємо:
Війна за Тайвань може коштувати 10 трильйонів доларів, що дорівнює близько 10% світового ВВП, та перевищує удар від війни в Україні, пандемії коронавірусу та світової фінансової кризи.