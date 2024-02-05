Huawei робить ставку на виробництво чіпів AI, зменшуючи виробництво смартфонів - Reuters

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Стрімке зростання попиту на чіпи штучного інтелекту Huawei в поєднанні з виробничими обмеженнями змусило компанію поставити ШІ на перше місце і сповільнити виробництво своїх смартфонів.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на джерела.

Huawei використовує один завод для виробництва як своїх чіпів Ascend AI, так і чіпів Kirin, які використовуються в смартфонах Apple.

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Глобальні перегони за функціональність ШІ на тлі технологічного протистояння між Китаєм і США призвела до того, що Huawei знову посіла перше місце за кількістю проданих телефонів в Китаї.

Компанія не афішувала свої можливості та амбіції щодо виробництва чіпів, і є мало публічної інформації про її прогрес або про те, як їй вдається виробляти їх.

Але розвиток Huawei у цьому напрямі став зрозумілий після випуску смартфона Mate 60, який має чіп китайського виробництва, здатний підтримувати телекомунікаційні швидкості п'ятого покоління 5G.

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Через санкції США, китайська компанія була вимушена знаходити альтернативні шляхи для виробництва чіпів на внутрішньо китайському ринку.

Ці виклики та успіх смартфона з новим чіпом можуть уповільнити виробництво нових телефонів.

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