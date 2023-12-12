Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ

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Китайський техногігант Huawei розпочне будівництво свого заводу з виробництва обладнання для мереж мобільного зв'язку у Франції наступного року.

Про це пише Reuters із посиланням на ознайомлене джерело.

Зазначається, що Huawei продовжить будівництво свого першого заводу в Європі, навіть незважаючи на те, що деякі європейські уряди обмежують використання обладнання 5G компанії.

"Компанія окреслила плани щодо заводу з початковими інвестиціями в розмірі 200 мільйонів євро у 2020 році, але розгортання було відкладено через пандемію COVID-19", - розповів співрозмовник агентства.

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Джерело не назвало термінів, коли завод у Бруматі, поблизу Страсбурга, буде запущений і запрацює. У Huawei не відповіли на запит про коментарі.

Джерело видання у французькому уряді повідомило, що відкриття заводу очікується у 2025 році.

"Цей крок відбувається в той час, як деякі європейські уряди обмежують або забороняють використання обладнання, виробленого Huawei і ZTE, посилаючись на міркування безпеки.

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Європейські лідери також обговорюють, як "знизити ризики", але водночас співпрацювати з другою найбільшою економікою світу. Китай є третім найбільшим торговельним партнером Франції після Європейського Союзу та Сполучених Штатів", - додає Reuters.

Економічна правда