Huawei делает ставку на производство чипов AI, уменьшая производство смартфонов - Reuters

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Стремительный рост спроса на чипы искусственного интеллекта Huawei в сочетании с производственными ограничениями заставило компанию поставить ИИ на первое место и замедлить производство своих смартфонов.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на источники.

Huawei использует один завод для производства как своих чипов Ascend AI, так и чипов Kirin, которые используются в смартфонах Apple.

Глобальная гонка за функциональность ИИ на фоне технологического противостояния между Китаем и США привела к тому, что Huawei снова заняла первое место по количеству проданных телефонов в Китае.

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Компания Huawei не афишировала свои возможности и амбиции в отношении производства чипов, и есть мало публичной информации о ее прогрессе или о том, как ей удается производить их.

Но развитие Huawei в этом направлении стало понятно после выпуска смартфона Mate 60, который имеет чип китайского производства, способный поддерживать телекоммуникационные скорости пятого поколения 5G.

Из-за санкций США, китайская компания была вынуждена находить альтернативные пути для производства чипов на внутренне китайском рынке.

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Эти вызовы и успех смартфона с новым чипом могут замедлить производство новых телефонов.

Напомним:

Война за Тайвань может стоить 10 триллионов долларов, что составляет около 10% мирового ВВП, и превышает удар от войны в Украине, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса.