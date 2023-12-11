Huawei звернулась до Audi і Mercedes щодо інвестування у її компанію-виробника "розумних авто" – Reuters

Китайська компанія Huawei Technologies звернулася до автовиробників Mercedes Benz і Audi із пропозицією купівлі невеликих часток у її фірмі з виробництва програмного забезпечення та компонентів для "розумних" автомобілів.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.

За їхніми словами, цей крок спрямований на розширення партнерства за межі китайських брендів. У Huawei також сподівається, що присутність іноземних інвесторів допоможе захистити бізнес від потенційної подальшої геополітичної напруги.

Минулого місяця китайський технологічний гігант заявив, що виділить свій чотирирічний бізнес-підрозділ Intelligent Automotive Solution (IAS), який прагне стати домінуючим постачальником програмного забезпечення та компонентів для "розумних електромобілів".

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Джерела раніше повідомляли, що вартість компанії становитиме від 28 млрд дол до 35 млрд дол.

Huawei провела попередні переговори з Mercedes в минулі тижні. Одне джерело повідомило, що німецькому автомобільному бренду запропонували від 3% до 5% акцій з оцінкою, яка підлягає обговоренню.

"Однак Mercedes не був настільки зацікавлений, оскільки він хоче залишатися відповідальним за своє програмне забезпечення, щоб підтримувати позиціонування свого бренду преміум-класу, а не передати його постачальнику", – пише Reuters.

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У виданні уточнили, що рівень інтересу Audi до пропозиції Huawei визначити не вдалося.

Однак джерела повідомили, що Audi і Huawei планують співпрацю з розробки технологій автономного водіння для Audi. Ці технології будуть використовуватися в автомобілях для китайського ринку з 2025 року, які будуть створені підприємством німецького автовиробника з FAW Group.

Економічна правда