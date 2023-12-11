Huawei звернулась до Audi і Mercedes щодо інвестування у її компанію-виробника "розумних авто" – Reuters
Китайська компанія Huawei Technologies звернулася до автовиробників Mercedes Benz і Audi із пропозицією купівлі невеликих часток у її фірмі з виробництва програмного забезпечення та компонентів для "розумних" автомобілів.
Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.
За їхніми словами, цей крок спрямований на розширення партнерства за межі китайських брендів. У Huawei також сподівається, що присутність іноземних інвесторів допоможе захистити бізнес від потенційної подальшої геополітичної напруги.
Минулого місяця китайський технологічний гігант заявив, що виділить свій чотирирічний бізнес-підрозділ Intelligent Automotive Solution (IAS), який прагне стати домінуючим постачальником програмного забезпечення та компонентів для "розумних електромобілів".
Джерела раніше повідомляли, що вартість компанії становитиме від 28 млрд дол до 35 млрд дол.
Huawei провела попередні переговори з Mercedes в минулі тижні. Одне джерело повідомило, що німецькому автомобільному бренду запропонували від 3% до 5% акцій з оцінкою, яка підлягає обговоренню.
"Однак Mercedes не був настільки зацікавлений, оскільки він хоче залишатися відповідальним за своє програмне забезпечення, щоб підтримувати позиціонування свого бренду преміум-класу, а не передати його постачальнику", – пише Reuters.
У виданні уточнили, що рівень інтересу Audi до пропозиції Huawei визначити не вдалося.
Однак джерела повідомили, що Audi і Huawei планують співпрацю з розробки технологій автономного водіння для Audi. Ці технології будуть використовуватися в автомобілях для китайського ринку з 2025 року, які будуть створені підприємством німецького автовиробника з FAW Group.
Економічна правда