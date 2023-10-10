Huawei продовжує працювати і наймати співробітників у Росії – ЗМІ

AP

Китайський IT-гігант Huawei, попри зупинку офіційних продажів користувацьких пристроїв і постачань обладнання для операторів зв'язку, з часів пандемії наростив штат співробітників свого Російського дослідницького інституту ще на дві третини і продовжує інвестувати сотні мільйонів доларів на рік у партнерські програми з російськими вишами.

Про це пише Forbes Russia.

Зазначається, що у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато західних компаній закрили свої дослідницькі центри в Росії. Серед них, зокрема, Intel, Siemens, NVIDIA.

Частина російських співробітників переїхали в офіси за кордоном, а інша частина фахівців, які бажали залишитися в Росії, потрапили під скорочення або перейшли в інші компанії.

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"Співробітники західних R&D-центрів постали перед вибором - перебиратися на Захід, залишаючись зі своїм роботодавцем, або міняти роботу. За фахівців іноземних компаній, які залишилися в Росії, розгорнулася серйозна конкуренція. Боротьба за співробітників йшла між російською Yadro і Huawei, "Сбером", T1 та іншими компаніями", - пише видання з посиланням на джерела.

При цьому одним із бенефіціарів стала не лише російська Yadro, а й Huawei, яка суттєво розширила свій штат.

"Huawei використовує кризи для розширення бізнесу", - пояснив виданню співрозмовник на ринку.

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За словами джерела, китайський IT-гігант переманював співробітників західних компаній, які покинули Росію.

Зокрема, Huawei вдалося переманити команду фахівців із Siemens, до них також переходили співробітники з інших західних компаній, наприклад Deutsche Bank.

Видання знайшло у LinkedIn акаунти шести користувачів, які вказали дату звільнення з Siemens у червні-серпні 2022 року і перейшли влітку та восени того самого року в Huawei на позиції головних інженерів, головного архітектора ПЗ і менеджера з продукту. Один із них повідомив, що нещодавно повернувся до попереднього роботодавця.

При цьому, незважаючи на зупинку продажів обладнання Huawei в Росії, компанія не відмовилася від кооперації з російськими вишами, розповіли кілька джерел видання на IT-ринку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Huawei закриває в Росії підрозділ корпоративних продажів систем зберігання даних і телекомунікаційного обладнання - там працювали близько 2 тис осіб, яким запропонували перевестися в країни СНД або звільнитися.

Економічна правда