Росія "симетрично" відповість у разі конфіскації її закордонних активів - Bloomberg

Росія дасть "симетричну" відповідь на будь-які дії США та їхніх союзників, спрямовані на заморожені її активів за кордоном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на слова міністра фінансів РФ.

"У нас також не менше заморожених активів, ніж у Заходу", - заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, пише Bloomberg.

Він не уточнив, які саме західні активи мав на увазі, але, ймовірно, йшлося про заморожені золото-валютні резерви Росії.

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Міжнародні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, заблокували низку активів за кордоном, включаючи близько 300 мільярдів доларів, що належать Центробанку РФ. Кампанія політиків та активістів, яка спрямована на те, щоб забрати ці активи та передати кошти Києву, набирає обертів.

Росія заблокувала кошти нерезидентів з країн, які вона вважала "недружніми", на спеціальних рахунках типу "С" після початку війни. Станом на початок листопада 2022 року на цих рахунках перебувало понад 280 мільярдів рублів (3 мільярди доларів).

Відтоді ЦБ РФ не розкриває суму заморожених активів, хоча в червні минулого року російський "Інтерфакс" повідомляв, що до кінця 2022 року ця сума зросла до майже 600 мільярдів рублів (6,4 мільярда доларів). Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила в лютому, що кошти поступово накопичуються на рахунках "С", в основному коштом виплат дивідендів, купонів і погашення боргу за облігаціями.

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Нагадаємо:

Група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у 2024 році Україна має плани отримати доступ до доходів від заморожених російських активів.