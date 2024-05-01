Соцмережа LinkedIn додає три гри на платформу

linkedin

Соцмережа LinkedIn, відома насамперед як платформа для рекрутингу та налагодження ділових зв'язків, додає три гри-головоломки - Pinpoint, Queens та Crossclimb - на десктопні та мобільні пристрої.

Про це пише The Verge.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, користувачі мобільного додатку LinkedIn або комп'ютера можуть грати в одну з трьох різних ігор - Pinpoint, Queens і Crossclimb.

Ви зможете грати в кожну гру один раз на день, а після щоденної сесії ви отримаєте доступ до всіх видів показників, включаючи ваш найвищий бал, різні таблиці лідерів, а також інформацію про те, хто з ваших знайомих також грав у цю гру. Ігри доступні у розділі "Новини LinkedIn" та "Моя мережа" на настільних комп'ютерах або на вкладці "Моя мережа" на мобільних пристроях", - пише видання.

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Зазначається, що Pinpoint - це гра на асоціацію слів: угрі буде показано п'ять різних слів, і завдання полягає в тому, щоб вгадати, до якої категорії вони відносяться. Слова з'являтимуться на таймері, а мета гравця - вгадати категорію за якомога меншу кількість слів.

При цьому Crossclimb - це також гра у слова, у якій їх треба розташовувати в правильному порядку. Натомість Queens - судоку без чисел.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялось, що соцмережа LinkedIn, яка зробила собі ім'я насамперед як платформа для рекрутингу та налагодження ділових зв'язків, проникає в абсолютно нову для себе сферу - ігри.

Економічна правда