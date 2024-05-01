Всі розділи
Укр / Рус

Соцмережа LinkedIn додає три гри на платформу

Середа, 1 травня 2024, 18:38 - Олексій Павлиш
 
linkedin

Соцмережа LinkedIn, відома насамперед як платформа для рекрутингу та налагодження ділових зв'язків, додає три гри-головоломки - Pinpoint, Queens та Crossclimb - на десктопні та мобільні пристрої.

Про це пише The Verge.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, користувачі мобільного додатку LinkedIn або комп'ютера можуть грати в одну з трьох різних ігор - Pinpoint, Queens і Crossclimb.

Ви зможете грати в кожну гру один раз на день, а після щоденної сесії ви отримаєте доступ до всіх видів показників, включаючи ваш найвищий бал, різні таблиці лідерів, а також інформацію про те, хто з ваших знайомих також грав у цю гру. Ігри доступні у розділі "Новини LinkedIn" та "Моя мережа" на настільних комп'ютерах або на вкладці "Моя мережа" на мобільних пристроях", - пише видання.

Реклама:

Зазначається, що Pinpoint - це гра на асоціацію слів: угрі буде показано п'ять різних слів, і завдання полягає в тому, щоб вгадати, до якої категорії вони відносяться. Слова з'являтимуться на таймері, а мета гравця - вгадати категорію за якомога меншу кількість слів.

При цьому Crossclimb - це також гра у слова, у якій їх треба розташовувати в правильному порядку. Натомість Queens - судоку без чисел.

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше повідомлялось, що соцмережа LinkedIn, яка зробила собі ім'я насамперед як платформа для рекрутингу та налагодження ділових зв'язків, проникає в абсолютно нову для себе сферу - ігри.

Економічна правда

LinkedIn
Реклама:
Матеріали за темою
У соцмережі для роботи LinkedIn з'являться ігри 18 березня 2024, 10:28
LinkedIn звільнить ще майже 700 співробітників у рамках другої хвилі скорочень 17 жовтня 2023, 09:00
LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу 3 жовтня 2023, 20:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті