Україна у квітні вийшла на довоєнні показники експорту – Мінекономіки

У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції - понад 13 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув 3,3 млрд дол.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Заходи з відновлення та нарощування експорту, які вживає уряд України спільно з нашими міжнародними партнерами, дають чудовий результат. За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення росії в Україну обсяг експорту - 13,1 млн тонн.

Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко

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За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.

"Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.

Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів", - додали в мністерстві.

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Нагадаємо:

Українським морським коридором, створеним ВМС ЗСУ, в лютому експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.

Економічна правда