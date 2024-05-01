Санаторії в окупованому Криму на 40% знижують ціни на путівки: їдуть лише бюджетники

Ситуація з туристичним сезоном в окупованому Росією Криму наразі складна: росіяни відмовляються їхати на відпочинок на півострів, через що місцеві санаторії роблять знижки в 30-40% на путівки.

Про це пише "Суспільне Крим" із посиланням на джерела в санаторіях в Ялті та Саках.

"Минулого року в цей час було більше людей, ніж зараз. Платні путівки не хочуть брати, приїзжають тільки бюджетники", - розповів співробітник Сакського санаторія.

Як зазначає "Крим.Реалії", російські туристичні оператори говорять "оптимістичні" дані, які свідчать про "рост продажів" на путівки в Крим.

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"Зараз ситуація така, що путівки важко продаються. Ми робимо на них знижку 30-40%. У нас і раніше путівки на весну були дешевші, ніж літні, але зараз будь-які продати важко.

З бюджетниками питання теж неоднозначне. До нас, наприклад, відмовилися їхати люди з інвалідністю з Московської області. Кажуть, що скоро приїдуть люди з підтоплених регіонів Росії", - сказав "Суспільне Крим" менеджер по продажу путівок санаторія в Ялті.

Так званий "міністр курортів і туризму Криму" Вадим Волченков назвав на федеральній селекторній нараді окупантів туристичний сезон 2024 року на півострові "не простим, але цікавим". Він, зокрема, пояснив це проблемами з безпекою та готовністю курортної інфраструктури до прийому туристів.

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Економічна правда