У квітні “Укрбургаз” встановив новий рекорд з буріння свердловин

Бурове управління "Укрбургаз", що є частиною Групи "Нафтогаз" у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км, що на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз".

Зазначається, що попереднє досягнення "Укрбургаз" становить 32,4 км протягом одного місяця у листопаді 2023 року.

"Попри війну ми продовжуємо бурити нові свердловини, нарощувати видобуток газу, заповнювати підземні сховища та загалом працюємо над збільшенням виробничих показників", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

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У компанії додають, що таких показників вдалося досягти завдяки:

злагодженій командній роботі та якісному плануванню;

швидкому будівництву бурових майданчиків (у березні було побудовано 12, з них 4 – ресурсами "Укрбургазу");

прискореній роботі з мобілізації обладнання та монтажу бурових верстатів;

чіткому розподілу автоспецтехніки для пришвидшення початку буріння 9-ти свердловин.

За словами керівника "Укргазвидобування" Олега Толмачева цього року компанія планує пробурити 365 тис метрів.

Економічна правда.

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