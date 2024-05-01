У квітні “Укрбургаз” встановив новий рекорд з буріння свердловин
Бурове управління "Укрбургаз", що є частиною Групи "Нафтогаз" у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км, що на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз".
Зазначається, що попереднє досягнення "Укрбургаз" становить 32,4 км протягом одного місяця у листопаді 2023 року.
"Попри війну ми продовжуємо бурити нові свердловини, нарощувати видобуток газу, заповнювати підземні сховища та загалом працюємо над збільшенням виробничих показників", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
У компанії додають, що таких показників вдалося досягти завдяки:
- злагодженій командній роботі та якісному плануванню;
- швидкому будівництву бурових майданчиків (у березні було побудовано 12, з них 4 – ресурсами "Укрбургазу");
- прискореній роботі з мобілізації обладнання та монтажу бурових верстатів;
- чіткому розподілу автоспецтехніки для пришвидшення початку буріння 9-ти свердловин.
За словами керівника "Укргазвидобування" Олега Толмачева цього року компанія планує пробурити 365 тис метрів.
Економічна правда.