Оцінка ШІ-стартапу CoreWeave зросла до 19 мільярдів доларів після залучення нових інвестицій

Оцінка одного з найперспективніших стартапів у сфері штучного інтелекту (ШІ) CoreWeave зросла до 19 млрд доларів після залучення близько 1,1 млрд доларів інвестицій.

Про це пише CNBC.

Зазначається, що нові інвестиції оцінюють компанію в 19 млрд доларів, порівняно з 7 млрд доларів місяць тому.

Швидке зростання відображає попит на базові ресурси, які надає CoreWeave. Nvidia, головний постачальник графічних процесорів для навчання та запуску моделей штучного інтелекту, працює над розв'язання проблеми дефіциту поставок.

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Згідно із заявою, інвесторами CoreWeave є Coatue, Magnetar, Altimeter Capital, Fidelity і Lykos Global Management. Стартап заявив, що новий капітал допоможе йому створити інфраструктуру в більшій кількості місць по всьому світу.

Наразі CoreWeave має лише три регіони інфраструктури центрів обробки даних, всі в США.

Економічна правда.

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