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Попри санкції Росія заробила мільярд євро від купівлі палива Євросоюзом

П'ятниця, 23 лютого 2024, 16:10 - Артур Крижний

Попри масштабні санкції на російську нафту, ЄС минулого року поповнив військову скарбницю Росії на 1 мільярд євро шляхом закупівель палива.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дослідження Global Witness.

Згідно з аналізом організації Global Witness на основі даних про постачання Kpler, у 2023 році ЄС закупив близько 35 мільйонів барелів очищеного палива (переважно дизельного), яке щонайменше частково походить з Росії.

Ці покупки стали можливими завдяки великій і вже відомій лазівці: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати російську нафту, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших місцях. Результатом є постійний потік російського палива до ЄС через такі місця, як Індія та Туреччина.

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Сума в 1 мільярд євро еквівалентна вартості близько 60 000 іранських дронів Shahed, які Москва часто використовує для бомбардування українських міст, пише видання.

Нагадаємо: 

Росія входить у третій рік війни з Україною з безпрецедентною кількістю грошей. Все завдяки рекордним продажам сирої нафти до Індії минулого року, які сягнули 37 мільярдів доларів США.

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РФ санкції ЄС паливо
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