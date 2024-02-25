Заморожені активи РФ: план мінімум на 2024 рік - перейти до використання доходів - Шмигаль

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у 2024 році Україна має плани отримати доступ до доходів від заморожених російських активів.

Про це він повідомив у своєму виступі на форумі "Україна. рік 2024".

Загальна кількість заморожених активів РФ закордоном становить понад 300 млрд дол.

Україна за 2 роки не змогла отримати жодної частини від цих коштів, адже для країн Заходу, де ці кошти заблоковані, виникають проблеми з їхньою конфіскацією.

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Деякі банкіри та юристи у Великій Британії, наприклад, попереджають, що гучні конфіскації активів ризикують зашкодити репутації Лондон як міжнародного фінансового центру і можуть викликати питання щодо верховенства права.

Для упередження проблем, які можуть виникнути при відчуженні російських грошей на користь України, створюють альтернативні пропозиції, наразі їх було дві:

Випуск облігацій з використанням коштів як застави.

Сценарій, який набув популярності серед банків в ЄС, полягає в тому, щоб відокремити відсотки, нараховані на арештовані активи, і передати їх Україні, залишивши самі активи недоторканими.

Останній вважається найбільш прийнятним.

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Нагадаємо:

Міжнародні банки, прагнучи уникнути юридичних проблем, закликають Британію встановити певні правові принципи перш ніж передавати заморожені російські кошти Україні.