Австрія застерігає Raiffeisen bank від угоди з Дерипаскою - Reuters

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Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (РБІ) відмовитися від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаска, побоюючись негативної реакції з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Найбільший західний банк в Росії Райффайзен Банк хоче купити частку в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Олегом Дерипаскою, за 1,5 мільярда євро.

Райффайзен Банк хотів передати материнській Raiffeisen Bank International отримані акції у вигляді дивідендів, австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.

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В останні тижні представники австрійського центрального банку попереджали РБІ про цю угоду, застерігаючи, що вона може мати негативні наслідки, якщо США накладуть на банк штрафні санкції, повідомила одна людина, яка безпосередньо знайома з цими обговореннями.

Представник РБІ заявив, що "придбання акцій Strabag залишається предметом перевірки на відповідність вимогам законодавства", додавши, що РБІ "не купуватиме акції у пана Дерипаски або будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи, що підпадає під санкції"

Інші австрійські урядовці також приватно застерігали банк від продажу, вважаючи, що це може бути оголошено порушенням санкцій, повідомили двоє людей, які безпосередньо знають про ці дискусії. Один з цих людей сказав, що американська влада попередила РБІ, що вони не дадуть свою згоду на угоду і можуть накласти штраф, якщо банк буде наполягати на своєму.

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Хоча незрозуміло, яким може бути це покарання, влада США має право оштрафувати банк або навіть піти на радикальний крок - припинити доларові платежі.

Нагадаємо:

Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) все ще не вийшов з ринку Росії, після 2 років війни та обіцянок покинути російський ринок.