Керівнику морського порту "Чорноморськ" намагалися дати 12 мільйонів хабаря

Правоохоронці викрили спробу надати 12 млн гривень хабаря виконувачу обов'язків директора державного підприємства "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозру в пропозиції й обіцянці хабаря за здійснення впливу на прийняття рішення керівником порту отримали троє осіб.

Серед фігурантів – начальник служби правового забезпечення "МТП "Чорноморськ" та колишній позаштатний радник директора порту з правових й економічних питань, згодом – директор приватного підприємства (посади вказані на момент вчинення злочину).

За даними слідства, у 2018 році приватна компанія "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" орендувала державне майно в порту "Чорноморськ" на 49 років. Згодом компанія збанкрутувала.

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Під час здійснення процедури банкрутства у вересні 2020 року до Господарського суду Одеської області й арбітражного керуючого звернулося приватне підприємство із заявою про участь у санації товариства-боржника як інвестора. В інтересах цього товариства діяла колишній директор підприємства-банкрута.

Слідством встановлено, що у жовтні 2020 року чинний на той час посадовець та колишній позаштатний радник запропонували директорці приватного підприємства надати хабар за здійснення впливу на керівника порту для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги.

Гроші мали бути перераховані на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину. Планувалося, що платіж пройде під виглядом фінансово-господарської операції.

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Економічна правда.