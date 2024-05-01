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У 2023 році кожним десятим новим підприємцем у Польщі став українець

Середа, 1 травня 2024, 18:20 - Ігор Пилипів

Протягом 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній, що склало 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.

Про це повідомляє консультаційний центр Дія.Бізнес у Варшаві, передає Укрінформ.

Зазначається, що за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

"Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств. У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).

Економічна правда.
















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Польща підприємництво Україна
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