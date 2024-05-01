Німеччина запускає нову грантову програму для українського бізнесу

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) розпочинає нову грантову програму для українського бізнесу, розмір гранта на екомодернізацію - до 1 млн євро.

Про це повідомляє Міндовкілля.

"До участі запрошують підприємства, які хочуть реалізувати проєкти з екомодернізації власного виробництва. А також відповідні проєкти, реалізацію яких було розпочато до цього, але зупинено з об'єктивних причин, та якщо підприємства не мають можливості завершити їх власним коштом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що грантова підтримка передбачатиме співфінансування декількох проєктів з впровадження бізнесом найкращих доступних технологій та методів управління - у розмірі до 1 млн євро на кожен проєкт. Прийняття документів для конкурсного відбору вже розпочато.

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Серед ключових вимог: проєкт має стосуватись установок, які підпадають під сферу дії та мають проєктну продуктивність відповідно до Європейської Директиви 2010/75/ЄС (Додаток І).

Крім цього, підприємство та його потужності мають бути розташовані на території України, окрім тимчасово окупованих територій та територій, де проходять активні бойові дії.

"А також за умови відсутності співпраці з країною-агресором та компаніями, що зареєстровані або діють на території країни-агресора, компаніями з санкційних списків ЄС, США чи України", - додали в міністерстві.

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Очікується, що грантова програма Німеччини заохотить український бізнес до екомодернізації ще до повноцінного запуску в Україні реформи зменшення та контролю промислового забруднення.

З умовами участі у програмі можна ознайомитися за посиланням.

Економічна правда