Міноборони працюватиме з однією з найбільших супутникових компаній, щоб обмежити зйомки території України

Міністерство оборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження космічної зйомки території України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони за підсумками зустрічі з керівництвом супутникової компанії.

Назву компанії не розголошують з міркувань безпеки.

"Мета зустрічі - обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану", - пояснили в міністерстві.

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"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території.

Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також Міноборони планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки, додали у відомстві.

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Економічна правда